سیاسة

رئيس أركان البيشمركة يستقبل قائد قوات التحالف الدولي في كوردستان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل الفريق الركن عيسى عزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة، الاثنين ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣، الكولونيل مكينزي قائد قوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، التنسيق والمساعدات المقدمة نت قبل قوات التحالف الدولي لقوات البيشمركة، من حيث التدريب والدعم اللوجستي والاستشارة.

كما بحثا عملية الإصلاح في الوزارة بشأن توحيد وتنظيم قوات البيشمركة. وأكد الجانبان على تسريع خطوات العملية، ولهذا الغرض أبدى قائد قوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان دعمه لتنفيذ خطوات عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

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