رئيس إقليم كوردستان يُهنّئ كوردستان24 بالذكرى الثامنة على تأسيسها

أربيل (كوردستان 24)- زار المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الثلاثاء، مؤسسة كوردستان 24، وكان في استقباله مدير عام المؤسسة أحمد زاويتي.

ونقل شهاب تهنئة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لإدارة كوردستان 24 وكوادرها بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها، متمنياً دوام الاستمرارية والنجاح.

وأشاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم بدور مؤسسة كوردستان24 في العمل الإعلامي بكوردستان، معرباً عن أمله في اتخاذ المؤسسة المزيد من المبادرات للتقريب بين الأطراف وجمعهم، والانفتاح بما يخدم القضايا الوطنية.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة على تأسيس كوردستان 24، باعتبارها وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.