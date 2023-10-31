المفوضية تصادق على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراءها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول القادم.

وقالت المفوضية في بيانٍ لها، إن عدد المرشحين الكلي بلغ 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، بينما استُبعِد 357 مرشحاً".

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، أكدت في حديثٍ سابق لـ كوردستان24 أن أكثر من 6 آلاف مرشح ضمن 134 قائمة سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وأضافت أن "هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون مرشحين كتسمية نهائية إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسمائهم، وورود الإجابة من جهات التحقق من الأدلة الجنائية وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي".

وأشارت إلى أنه "بعد ورود هذه الإجابة سوف يصادق مجلس المفوضين على أسماء هؤلاء المرشحين، وعندها سوف يحدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لخوض العملية الانتخابية".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.