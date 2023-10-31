نقابة صحفيي كوردستان تُهنّئ كوردستان24 بالذكرى الـ 8 على تأسيسها

أربيل (كوردستان 24)- بعثت نقابة صحفيي كوردستان، الثلاثاء، برقية تهنئة لمؤسسة كوردستان 24، بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها.

وقالت النقابة في برقية التهنئة: إن كوردستان24 تأسست على أساسٍ وطني، واستطاعت أن تثبت خلال عملها مناصرة القضية الكوردستانية في أكثر اللحظات حساسية.

وأضافت: عبّرت كوردستان24 عن المشاكل الأساسية الاستراتيجية لشعب كوردستان، وكقناةٍ فضائية، نجحت كوردستان24 في الجمع بين الأصوات المختلفة على أساس كوردستاني مبني على الثقة والوعي القومي.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة على تأسيس كوردستان 24، باعتبارها وسيلة إعلام تعمل باحترافية في نقل أخبار كوردستان والمنطقة والعالم بمهنية، ولعبت دوراً مهماً في القضايا الوطنية.

وتغطي كوردستان 24 الأحداث من خلال شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين في معظم دول العالم، وتتابع مختلف القضايا، وتركّز أكثر على القضايا التي تهمُّ مكوّنات كوردستان.

وتنتهج مؤسسة كوردستان 24 التوازن والموضوعية والمسؤولية في التغطية الصحفية من خلال تقارير وتحقيقات عن مختلف المواضيع، وتعمل وفق المعايير الإعلامية المشتركة والأخلاقيات الصحفية.

وتحاول مؤسسة كوردستان 24، منذ تأسيسها في الـ 31 اكتوبر تشرين الأول 2015، التعامل مع الأحداث بطريقةٍ مهنية وبروح المسؤولية الوطنية، من خلال قناتها التلفزيونية والإذاعة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكّنت كوردستان 24 خلال الـسنوات الثمان الفائتة، باعتبارها حاملةً لرسالة القومية والاستقلالية، من تكريس معظم نشاطاتها ضمن هذا المجال، وهو ما ينعكس في جميع أخبارها وبرامجها.