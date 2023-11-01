انفجارات تهز أكبر قواعد التحالف الدولي في سوريا

أربيل (كوردستان 24) - هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، دون ورود معلومات عن أسباب الانفجار إن كانت تدريبات عسكرية أو استهداف تعرض له الحقل حتى اللحظة، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما أشار المرصد إلى أن "القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية، تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد حدّة الهجمات من قبل المسيرات التابعة للميليشيات الإيرانية تحت شعار "(انتقاما لغزة)".

وأضاف " نشطاء المرصد السوري، رصدوا اليوم، دوي انفجارات عنيفة في ريف الحسكة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة قسرك بريف مدينة الحسكة.

ويوم الجمعة سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جراء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة عن وزير الدفاع لويد أوستن، قوله: إن "القوات الأميركية شنت هجمات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

وذكر أوستن أن "الضربات تأتي رداً على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق، من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران".

يأتي ذلك، بعد تصاعد حدة الهجمات ضد القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية من قبل المسيرات التابعة للميليشيات انتقاما لغزة.

ونفذت الميليشيات خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات "التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 15 استهدافا لقواعد "التحالف الدولي"، توزعت على النحو التالي: 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و2 على قاعدة خراب الجير برميلا، و2 على قاعدة الشدادي.