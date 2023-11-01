سیاسة

القنصلية الصينية تثمن دور الرئيس بارزاني وتضحيات الديمقراطي الكوردستاني في حركة تحرير كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023، القنصل الصيني العام لدى أربيل ليو جيون، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، ثمن القنصل الصيني، دور الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في كوردستان والعراق، فضلا عن تضحيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حركة تحرير كوردستان.

 وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والقديمة بين الخالد بارزاني وقادة الصين والحزبين الشيوعي الصيني والديمقراطي الكوردستاني، تأمل جيون، مواصلة تطوير العلاقات بين الصين وإقليم كوردستان في مختلف مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتجارة والسياحة.

من جانبه، تمنى بارزاني الموفقية للقنصل الصيني الجديد في أربيل، معرباً عن تقديره لتاريخ وحضارة الصين شعباً وقيادة، حيث تغلبوا على تحديات كبيرة وقدموا خدمات كبيرة للإنسانية والعالم، معبراً عن سعادته بتوسيع العلاقات بين الجانبين.

وكانت المناقشات حول الوضع وآخر التطورات الأمنية والسياسية في جميع أنحاء العالم والمنطقة محوراً آخر للاجتماع.

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