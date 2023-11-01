دونستر... أكثر قرية مسكونة بالأشباح في بريطانيا

نالت قرية تاريخية مليئة بقصص الأشباح التي تطارد منازلها، لقب "أكثر قرية مسكونة بالأشباح" في بريطانيا. هذه القرية هي دونستر في سومرست، التي تقع على حافة منتزه إكسمور الوطني، بالقرب من الساحل، ليس بعيداً عن ماينهيد.

وتتميز هذه القرية بضآلة مساحتها، وتضم قلعة والكثير من المباني القديمة. ويقول السكان إنهم يعيشون في أكثر قرية مسكونة بالأشباح على مستوى بريطانيا، حيث يوجد شبح في كل منزل، حسب موقع "برستول بوست".

وتقول الأسطورة إن "كل منزل تقريباً" داخل القرية التي كانت مستوطنة قديمة "يجول فيه شبح".

ويقال إن أرواح رهبان وجنود وسحرة وحيوانات تتجول عبر الممرات بالقرية والقلعة، وكذلك الحانات وحتى التلال المحيطة، وعلى الرغم من وجود نقاط جذب شهيرة لقضاء العطلات على مسافات لا تبعد كثيراً عن القرية، فإن دونستر ذاتها تعد نائية للغاية. جدير بالذكر أن دونستر كانت ذات يوم موطناً لكنيسة بنديكتينية كبيرة، تعرضت للتدمير بوقت لاحق في عهد الملك هنري الثامن. وحسب الشائعات المنتشرة، فإن هذا الأمر تحديداً السبب وراء سيل الأشباح الذي غمر القرية.

ويدعي البعض أن كل بناية بالقرية تقريباً مسكونة بشتى صور الأشباح، بما في ذلك جنود شاركوا بالحرب الأهلية و"سيدات رماديات"، بل وحتى خيول.

من جهتها، اشترت سوز توغود كوخاً في دونستر، وقالت إنها عندما انتقلت للعيش هناك للمرة الأولى، "صحت في منتصف الليل على أصوات"، وقالت السيدة البالغة 55 عاماً، وتعمل بمجال الصيدلة: «كان الكوخ عبارة عن حطام، ولم تكن التدفئة به تعمل على الإطلاق، مما جعل مصدر التدفئة الوحيد مدفأة صغيرة".

وأضافت: "سرعان ما أدركت أن كل الدخان الصادر عن نيران المدفأة يخرج من شق في المدخنة في غرفة النوم بالطابق العلوي". واستطردت موضحة أنه: "لم يكن لدي مكان آخر أذهب إليه، لذلك كنت أنام في الغرفة الاحتياطية".وقالت إنه: "في الساعات الأولى من الصباح، استيقظت على أصوات. كنت خائفة بعض الشيء بادئ الأمر، لكنني أدركت أن الصوت صادر عن الراديو".

وشرحت أنه: "كان راديو يعمل بالبطارية كنت قد وضعته من أجل تسلية عمال البناء. رأيت أن الموقف غريب، لكنني أطفأته وعدت إلى السرير، إلا أن الأمر تكرر في الليلة التالية".

واختتمت بقولها: "دونستر واحدة من أفضل القرى التي يعود بناؤها إلى العصور الوسطى من حيث حالة مبانيها، ولأنها قديمة للغاية، فإنني لست مندهشة من أن الناس لديهم الكثير من قصص الأشباح".