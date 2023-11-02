الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 9061 جراء القصف الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس تجاوز عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 27 يوما، التسعة آلاف قتيل.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة، و32000 مصاب".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن دوي انفجارات سمع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في محيط مستشفى القدس بمدينة غزة. وسبق أن أبلغت السلطات الإسرائيلية المستشفى بضرورة الإخلاء على الفور، وهو ما يقول مسؤولون من الأمم المتحدة إنه أمر يستحيل القيام به دون تعريض المرضى للخطر.

وقالت اسرائيل ان ضرباتها في اليومين الماضيين أسفرتا عن مقتل اثنين من القادة العسكريين لحماس في مخيم جباليا، مضيفة ان ان حركة حماس لديها مراكز قيادة تحت وحول وداخل المباني المدنية، مما يعرض المدنيين في غزة للخطر.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس اليوم الخميس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا على مدار يومين في جباليا، فيما لا يزال هناك 120 مفقودا تحت الأنقاض. وأضافت في بيان أن 777 شخصا على الأقل أصيبوا.

وعبر يوم أمس الاربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ما لا يقل عن 320 شخصا من الرعايا الاجانب والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة الى مصر بموجب اتفاق بين اسرائيل ومصر وحماس، حيث تم إجلاء حاملي جوازات سفر من كل من استراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا واندونيسيا وايطاليا واليابان والاردن والمملكة المتحدة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال مسؤولو حدود في غزة إن معبر رفح الحدودي سيُعاد فتحه اليوم الخميس حتى يتمكن المزيد من الأجانب من الخروج. وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 7500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيغادرون القطاع على مدى أسبوعين تقريبا.

في غضون ذلك تمضي إسرائيل في هجومها ضد مسلحي حماس في غزة وقصفت القطاع برا وبحرا وجواً