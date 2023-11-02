وزير الصناعة والتجارة لكوردستان 24: نتجه لبناء عدد من المصانع والحصة الأكبر ستكون في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان افتتاح المزيد من المصانع في إقليم كوردستان في الوقت القريب، وستكون نسبة جيدة منها في محافظة حلبجة.

وقال وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، كمال مسلم، خلال مشاركته في مهرجان حلبجة التاسع للرمان والخريف، لكوردستان24: "الآن نستعد لتصدير تفاح (برواري بالا) للخارج".

وأضاف مسلم، هذا المهرجان مخصص للرمان، إلا أنه يضم منتجات ومحاصيل مختلفة، لدينا منتجات أخرى من هورامان وحلبجة، تعرض هنا سنوياً، ويأتي العديد من المواطنين للتسوق هنا، وهي فرصة جيدة لتسويق المنتجات المحلية في هذه المنطقة".

وتابع: "هناك طريقتان لإنعاش المنتجات الزراعية أو أي منتج آخر، الأولى هي التصدير، والأخرى هي التصنيع، والآن هناك مصنع لمعجون أو دبس الطماطم والزيتون والرمان والحليب، ونخطط لبناء مصانع أخرى للمنتجات الزراعية الأخرى وتنشيط الصناعية الغذائية في هذه المنطقة".

وأردف: "بذلنا الكثير من الجهود لتسويق المنتجات عبر القنصليات والشركات ، وهو ما نشجعه في كل مرة نزور فيها دول الخارج، لدينا منتجات ممتازة مثل الرمان، والبطاطس ويتم تصديرها إلى الخارج".

وزاد، "الحركة التجارية لم تقل رغم الاحداث الأخيرة في المنطقة، ولم يكن لها تأثير سلبي على التبادل التجاري لإقليم كوردستان، مع الدول الاوروبية وتركيا وايران، ونحن مستمرون في بحث تطوير الحركات التجارية مع هذين البلدان".

وقال: "حاليا يتم تصدير الرمان والتين والمكسرات والبطاطا والإسمنت والحديد من إقليم كوردستان، وتجري الاستعدادات لإرسال التفاح".

وقال كمال مسلم: "قريبا سيتم افتتاح العديد من المصانع في إقليم كوردستان، في مختلف المجالات، ونحرص أن يكون عدد كبير منها في حلبجة، وإذا زاد الإنتاج ستزداد الاحتياجات المحلية، فضلاً عن فرص التصدير وخلق المزيد من فرص العمل".