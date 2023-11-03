طائرات بدون طيار أمريكية تحلق فوق غزة بحثاً عن الاسرى

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، ان الولايات المتحدة الامريكية تنفذ طلعات بطائرات مسيرة في سماء غزة بحثناً عن الاسرى الذين احتجزتهم حماس في السابع من اكتوبر الماضي.

وقال المسؤولان الامريكيان ان الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين لدى حماس، وان تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة يجري منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم حماس، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل أكثر من تسعة الاف شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 3500 طفل، وإصابة أكثر من 30.000 آخرين.