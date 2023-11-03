الصدر يطلب من أربعة دول السماح للصدريين بالوصول الى حدود فلسطين

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر طلباً للدول المجاورة لفلطسين بالسماح للصدرين للوصول الى حدود فلسطين، لادخال بعض التبرعات العينية والاعتصام المليوني السلمي عند الحدود الفلسطينية.

وقال مقتدى الصدر في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع إكس اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 "أوجه رسالتي الى حكومات الدول الشقيقة الاردن ومصر ولبنان وسوريا الدول المجاورة لفلسطين، نأمل منكم السماح لاخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لادخالها بالتنسيق معكم الى غزة".

وأضاف الصدر في بيانه "كما ونأمل ان تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الانساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم خلال الايام المقبلة ومن شاء من الشعوب العربية والاسلامية والانسانية".

وأوضح زعيم التيار الصدر "ان وافقتكم فهذا شرف سيخطه لكم التاريخ والمستقبل فجزاكم الله خيراً، ونتعهد لكم بالتزام النظام والقانون والسلمية التامة كما عهدتم اخوتكم الصدريين في احتجاجاتهم".

وأنهى بيانه قائلاً "كلنا واعٍ وراعٍ ومسؤولون عن ما يحدث في غزة وأنتم أهل للمسؤولية".