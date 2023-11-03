سیاسة

نيجيرفان بارزاني يصل الى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، وكان في استقباله في قصر الاليزيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقالت مراسلة كوردستان24 في باريس اواره هورامي "ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في قصر الاليزيه في باريس".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أعلنت في بيان لها أمس الخميس "ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيجري زيارة الى فرنسا بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

كما ذكر بيان رئاسة الاقليم "ان نيجيرفان بارزاني سيلتقي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، وسيبحث الجانبان العلاقات الفرنسية مع العراق وكوردستان وتطوير التعاون المشترك والاوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام".

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