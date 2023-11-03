وزير الخارجية الامريكي: لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن لإسرائيل "الحق وواجب" الدفاع عن نفسها بينما تواصل هجومها البري والجوي على قطاع غزة.

وقال بلينكن للصحافيين أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب "ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها... للتأكد من أن السابع من تشرين الأول/أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".

وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الجمعة سعياً للضغط على اسرائيل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما طوق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة بعد أسبوع من التوغل البري وضربات مدمرة على القطاع المحاصر.

وكان بلينكن صرح الخميس لصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة" في ظل حملة القصف المدمر والعملية البرية التي تنفذها إسرائيل ردا على هجوم غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حركة حماس بعد الهجوم الذي أوقع قرابة 1400 قتيل وفق الجيش، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 9227 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، بينهم 3826 طفلاً و2405 إمرأة، وإصابة 23.516 آخرين.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.