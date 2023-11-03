سیاسة

البيت الأبيض: على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل وحماس

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البيت الأبيض / الأناضول
البيت الأبيض / الأناضول
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أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أنه على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل وحماس بعدما أعلن الأمين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد إسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدثٌ باسم مجلس الأمن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولاً أو لا، ألا يُحاولوا استغلال النزاع القائم".

هدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليمياً ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقاً على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حربٍ كلامية".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد أو إلى توسيع رقعة النزاع" المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "قد يتحول الأمر إلى حربٍ بين إسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المُحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".

 

المصدر: AFP 

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