حزب الشعب التركماني العراق يدعو تركمان كركوك إلى التصويت لقائمة "الديمقراطي الكوردستاني" في الانتخابات المحلية

أربيل (كوردستان 24)- دعا حزب الشعب التركماني - العراق، في بيان اليوم الأحد، التركمان في كركوك بالتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المُقبلة لمجالس المحافظات العراقية.

وفيما يلي نص البيان:

أيها الشعب التركماني الأبي..

مع اقتراب عملية انتخابات مجالس المحافظات، وانطلاق الحملة الإعلامية، نحن في حزب الشعب التركماني كُنا وما زلنا مع العملية الديمقراطية، وانتخاب المُمثلين الحقيقيين من قبل المواطنين للدفاع عن حقوقهم.

يا أبناء شعبنا التركماني المناضل...

إننا بثقةٍ عالية نُطالبكم بالتصويت لصالح القائمة 197، وهي قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، والتي تضم أبناء جميع مكونات المحافظة، حيث يمثل حزبنا المرشح (مؤيد نامق شاكر) بالتسلسل 17.

وإننا إذ نطالبكم بالتصويت لصالح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني انطلاقاً من تجربتنا مع الحزب الديمقراطي الحليف، وقائده فخامة الرئيس كاك مسعود بارزاني، الذي ساند التركمان في جميع المجالات السياسية والثقافية، وكان عوناً لنا في الكثير من المراحل التاريخية.

يا جماهير وأعضاء ومؤيدي حزبنا حزب الشعب التركماني، نحن ندعوكم إلى المشاركة المُكثفة في الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتكم لصالح القائمة 197 الخاصة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمرشح ذو التسلسل 17 الذي يُمثلكم في الحزب، ويمثل الشعب التركماني في المجلس المقبل في حال فوزه إن شاء الله.

يا أبناءنا الكِرام...

إن ذهابك إلى صناديق الاقتراع سوف يؤمن مستقبلك، ومُستقبل أبنائك، وستساهم بصوتك للقائمة 197 في صيانة الأمن المدني والتعايش الذي تجسده هذه القائمة التي تؤمن بالشراكة والتعايش السلمي.

المجد والخلود لشهداء طريق الكرامة.

الفوز المبين لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ونينوى وديالى وجميع المحافظات.

ومن الله التوفيق.

المكتب السياسي لحزب الشعب التركماني

5 - 11 - 2023