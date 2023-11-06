قصف مدفعي يستهدف قرية كوهرز بقضاء "آميدي" العمادية

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قرية كوهرز في قضاء العمادية/ آميدي، صباح اليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023، لقصف مدفعي.

وصرح مختار القرية أحمد سعدالله، لـ كوردستان 24، عن سقوط 5 مدافع على القرية، وذلك عند الساعة 9:30 من صباح اليوم، ما أثار الذعر بين المواطنين.

جدير بالذكر أن قرية كوهرز، تعرضت للقصف عدة مرات خلال هذا العام، كما وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.