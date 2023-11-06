أربيل تحتضن مهرجاً للرمان

أربيل(كوردستان 24)- ينطلق مهرجان الرمان في أربيل، الأربعاء المقبل وال>ي يصادف 8 تشرين الثاني 2023.

وقال المزارع المثالي في حلبجة، آزاد محمد، لـ كوردستان24، "سأجلب 100 طناً من رمان حلبجة، و150 قارورة من عصير الرمان إلى أربيل

من جانبه، قال قائممقام وسط أربيل نبز عبدالحميد، لـ كوردستان 24: "طالبنا بإقامة مهرجان للرمان في أربيل أيضاً، والعمل قائم عليه".

وأضاف: "مهرجانات المنتجات المحلية، ستقام في كل محافظة وفقاً لخصوصية منتجاتها، ونحن في القائممقامية سنتعاون لتقديم التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة".

مزارع حلبجة المثالي، بدوره قال إن "المهرجان سيقام في الساحة، أمام حديقة شاندر بأربيل، مؤكداً بأنه سيأتي ب 100 طن من الرمان إلى جانب 150 قارورة من عصير الرمان، بالإضافة إلى محاصيل أخرى كالبطاطا، والكركم لعرضها للبيع هناك".

المهرجان سينطلق عند الساعة الـ8 صباحاً، ليستمر حتة الـ 8 مساءً، وسيستمر على مدى 3 أيام.