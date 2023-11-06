سیاسة

مؤسسة رؤى تقيم ندوة ثقافية إعلامية في أربيل

author_image مظفر مزوري
کوردستان مؤسسة رؤى التوثيق الدراسات ندوة ثقافية واعلامية كوردستان24 الافكار الاجتماعية الايجابية البحوث

أربيل (كوردستان24)- أقامت مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ندوة ثقافية إعلامية في مقرها الرئيس بمدينة أربيل بعنوان نحو خطاب موضوعي وأهميته في الاعلام العربي، بحضور مدير عام مؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي.

وتناولت الندوة سبل تطوير العمل الاعلامي الموضوعي والحيادي في نقل الحقائق والوقائع وسبل تطوير منظومة الخطاب الاعلامي بما يتماشى مع تطور الواقع السياسي، بحضور كل من مدير عام مؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي واستاذ الاعلام في جامعة صلاح الدين الدكتور هاوزين عمر.

كما تناولت الندوة طرق تسويق الأفكار الاجتماعية الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعبر عن مشكلاته التي يعاني منها، مع محاولة تقديم الحلول المناسبة التي تخدم مصلحة الفرد والمجتمع معا.

ومؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، تعمل على مواكبة الرؤى التنموية الطموحة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ودعم السياسات العامة واستشراف المستقبل في ظل التطوّرات المتسارعة من أجل التنبؤ السليم لمستقبل أفضل.

وتُعنى المؤسسة أيضاً، بإجراء الدراسات والبحوث في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية للقضايا التي تهمّ المنطقة وتؤثّر في مستقبلها.

كما تعمل على إجراء استطلاعات الرأي، بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المطلوبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، كالندوات والمؤتمرات.

ب
ال
ل
ل

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف