مؤسسة رؤى تقيم ندوة ثقافية إعلامية في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أقامت مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ندوة ثقافية إعلامية في مقرها الرئيس بمدينة أربيل بعنوان نحو خطاب موضوعي وأهميته في الاعلام العربي، بحضور مدير عام مؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي.

وتناولت الندوة سبل تطوير العمل الاعلامي الموضوعي والحيادي في نقل الحقائق والوقائع وسبل تطوير منظومة الخطاب الاعلامي بما يتماشى مع تطور الواقع السياسي، بحضور كل من مدير عام مؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي واستاذ الاعلام في جامعة صلاح الدين الدكتور هاوزين عمر.

كما تناولت الندوة طرق تسويق الأفكار الاجتماعية الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعبر عن مشكلاته التي يعاني منها، مع محاولة تقديم الحلول المناسبة التي تخدم مصلحة الفرد والمجتمع معا.

ومؤسسة رؤى للدراسات والتوثيق والبحوث، تعمل على مواكبة الرؤى التنموية الطموحة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ودعم السياسات العامة واستشراف المستقبل في ظل التطوّرات المتسارعة من أجل التنبؤ السليم لمستقبل أفضل.

وتُعنى المؤسسة أيضاً، بإجراء الدراسات والبحوث في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية للقضايا التي تهمّ المنطقة وتؤثّر في مستقبلها.

كما تعمل على إجراء استطلاعات الرأي، بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالبيانات والمعطيات المطلوبة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، كالندوات والمؤتمرات.