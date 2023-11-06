أمن

سقوط طائرة مسيّرة في قضاء العمادية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان العمادية دهوك

أربيل (كوردستان 24)- سقطت طائرةٌ مسيرة اليوم الاثنين، في قرية "مژێی" التابعة لناحية "ديريلوك" بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وأكّد مراسل كوردستان 24، أن حطام الطائرة المسيرة سقطت في قرية "مژێی" التابعة لناحية "ديرلوك".

يأتي ذلك، بينما تعرضت قرية كوهرز في قضاء العمادية/ آميدي، صباح اليوم الاثنين، لقصفٍ مدفعي تركي تسبب بهلع المواطنين.

وكانت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، أعلنت الاثنين، أن مسيرة تركية استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، في قضاء رانية، أسفر عن مقتل اثنين منهما وجرح اثنين آخرين.

وأضافت مكافحة الإرهاب، خلال بيان، أن المسيرة التركية استهدفت المجموعة في قرية بوسكيني التابعة لقضاء رانية، ضمن إدارة رابرين في محافظة السليمانية.

وكثيراً ما تتسبب المواجهات المسلحة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بسقوط ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.

 

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