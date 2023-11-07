سیاسة

عبر مشاريع توعوية مشتركة مع اليونسكو.. حكومة كوردستان تسعى للحفاظ على البيئة الديمقراطية في الإقليم

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دائرة الإعلام والمعلومات
دائرة الإعلام والمعلومات
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، عقد لقاء، جمع جوتيار عادل رئيس دائرة الٳعلام والمعلومات وممثلين ومسؤولين ٲمنيين في وزارة الداخلية في حكومة ٳقليم كوردستان، مع ممثلي منظمة اليونسكو، لبحث مواصلة تعزيز العلاقات بين الصحفيين وأفراد الأمن الحكومي.

ونوقش في اللقاء عدة مواضيع من شأنها أن تؤثر على تطوير العلاقات بين الصحفيين والقوات الأمنية وكيفية التعامل الٳيجابي بينهم.

كما ركز اللقاء على تحسين عمل و رد فعل أفراد الشرطة والأمن تجاه الصحفيين وكان موضوع حرية التعبير وأخلاقيات كيفية وصول الصحفيين إلى المعلومات موضوعا آخر للٳجتماع المذكور.

كما وأكد الٳجتماع على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين دائرة الإعلام والمعلومات وبين اليونسكو لمواصلة تطوير الإعلام وحرية التعبير في إقليم كوردستان؛ ويتم ذلك من خلال دورات تدريبية وتوعوية لرجال الأمن لتحسين معاملتهم للصحفيين، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة الديمقراطية والحرة في إقليم كوردستان كنموذج يحتذى به في المنطقة.

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