مفوضية الانتخابات تعلن عن عقد لقاءٍ مع وفدٍ من حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها ستجتمع يوم غدٍ الأربعاء مع وفدٍ من حكومة إقليم كوردستان لبحث الاستعدادات لإجراء انتخابات الإقليم التشريعية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن رئيس ديوان رئاسة حكومة كوردستان سيترأس وفد الحكومة.

وأضافت: بدأت المفوضية بتحديث التسجيل البايومتري لناخبي الإقليم، وهذا العام سيكون التصويت متاحاً لمواليد 2006، بعد أن تمّت الموافقة على نوع النظام لإدارة العملية الانتخابية فنياً.

من جانبه، أكّد رئيس مكتب التنسيق والمراقبة في حكومة إقليم كوردستان، عبد الحكيم خسرو، إن وفداً من حكومة كوردستان "سيغادر غداً إلى بغداد للتحضير لانتخابات برلمان الإقليم".

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن "هناك عدد من الإجراءات الإدارية والمالية يتعين على حكومة الإقليم إعدادها".

وأضاف: قامت حكومة كوردستان بما هو ضروري من ناحيتها، وتنسّق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لعقد الاجتماعات.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أكّد في الـ 11 اكتوبر تشرين الأول الفائت، أن رئاسة الإقليم تشاورت مع جميع الأطراف بخصوص انتخابات برلمان كوردستان التي تم تحديدها، وبدأت المفوضية بالاستعداد لإجرائها.

وقال حينها في مؤتمرٍ صحفي، "لا يمكن لأية جهة التدخّل في شؤون مفوضية الانتخابات العراقية، كما لا توجد نية بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان.

وفي الثالث من أغسطس آب 2023، أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مرسوماً أعلن فيه يوم الـ 25 فبراير شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وأوعز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.