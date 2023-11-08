انطلاق فعاليات مهرجان الرمان في أربيل اليوم

أربيل(كوردستان 24)- أعلن قائممقام أربيل، اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023، انطلاق مهرجان الرمان في أربيل.

وقال نبز عبدالحميد لـ كوردستان 24، إن "المهرجان سيقام، أمام حديقة شاندر، وسط المدينة، وسيعرض إلى جانب الرمان أيضاً الكثير من المنتجات الزراعية الاخرى، والصناعات اليديوية، على مدى 3 أيام، من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً".

من جانبه، أشار مزارع حلبجة المثالي، آزاد توفيق لـ كوردستان 24، إنه "تم تخصيص 150 مظلة للمهرجان، سأشارك بعرض محصولي من الرمان، وهناك من سيعرض الجوز، والفاكهة المجففة، إلى جانب الصناعات اليدوية".

قائممقام أربيل، أكد أيضاً أن مهرجان العسل من الخطوات التي يتم دراستها، ليتم إدراجه ضمن الخطط والبرامج الخاصة بهذا الشأن".