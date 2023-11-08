أوميد خوشناو يعلن البدء بالاستعدادات لمهرجان العسل في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023، عن بدء الاستعدادات لمهرجان العسل في أربيل، مضيفاً أن حكومة كوردستان ستواصل تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين.

وانطلق مهرجان الرمان في أربيل، صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر على مدى 3 أيام، حيث يعرض إلى جانب الرمان، المنتجات المحلية والصناعات اليدوية، و قال قائممقام أربيل نبز عبدالحميد لـ كوردستان 24، إن "المهرجان سيقام، أمام حديقة شاندر، وسط المدينة، وسيعرض إلى جانب الرمان أيضاً الكثير من المنتجات الزراعية الاخرى، والصناعات اليديوية، على مدى 3 أيام، من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً".

من جانبه، أشار مزارع حلبجة المثالي، آزاد توفيق لـ كوردستان 24، إنه "تم تخصيص 150 مظلة للمهرجان، سأشارك بعرض محصولي من الرمان، وهناك من سيعرض الجوز، والفاكهة المجففة، إلى جانب الصناعات اليدوية"، كما أشار قائممقام أربيل، بدوره، أن مهرجان العسل من الخطوات التي يتم دراستها، ليتم إدراجه ضمن الخطط والبرامج الخاصة بهذا الشأن".

محافظ أربيل، خلال حضوره مهرجان الرمان اليوم، أردف في مؤتمر صحفي، أن "مزارع حلبجة المثالي آزاد محمد، كان قد اقترح فكرة هذا المهرجان في أربيل، وقد قمنا بتقديم التسهيلات اللازمة، بدون مقابل"، معرباً عن دعمه لكافة المزارعين في الإقليم.

وفقاً لخوشناو، "ستعلن المديرية العامة لزراعة أربيل، في المستقبل القريب، عن مهرجان العسل، في نفس المكان أمام حديقة شاندر، وسيشارك فيه العديد من نحالي كوردستان".

واستطرد خوشناو: "طلبنا الوحيد من مزارع حلبجة المثالي، ومنظمي المهرجان، هو "تنظيف المكان بعد انتهاء فعاليات المهرجان، والحفاظ على النظافة والبيئة".