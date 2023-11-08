مسرور بارزاني يوجه رسالتين للسوداني

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجه رسالتين لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن تعديل الموازنة الاتحادية، وإرسال الـ 700 مليار دينار لإقليم كوردستان، في وقتها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصباح في بغداد، اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023، قال فيه، إن "مسرور بارزاني وجه رسالتين للسوداني، بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني طلب في رسالته الاولى من مجلس الوزراء العراقي إرسال الـ 700 مليار دينار التي تم تخصيصها لاقليم كوردستان، لتصل في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من توزيع رواتب المتقاضين في الوقت المحدد"، مردفاً: "نأمل أن يتم البت في ذلك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "الرسالة الثانية لرئيس وزراء إقليم كوردستان والتي أرسلها إلى رئيس وزراء العراقي قبل 15 يوماً، تضمنت رأي إقليم كوردستان حول كيفية تعديل قانون الموازنة وفصل رواتب الموظفين عن القضايا الأخرى".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني قرر إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم شهرياً أي تريليونين و100 مليار دينار لثلاثة أشهر.

جاء ذلك، بعد الزيارة التي أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، إلى بغداد في 14 أيلول الماضي، حيث التقى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وعدد من زعماء القادة السياسيين في العراق، للحصول على مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان.