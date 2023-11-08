المفوضية العليا للانتخابات: انتخابات برلمان كوردستان ستكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، تحديد الموعد لاستقبال قوائم الاحزاب والتحالفات والمرشحين المشاركين في انتخابات برلمان اقليم كوردستان، قريباً.

ووقال جميل في حديث لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023، إنه "سيتم تحديد ميزانية لإنتخابات إقليم كوردستان، من قبل الحكومة الاتحادية، وفق اتفاق مع حكومة الاقليم، لكن المفوضية ستتسلم المبالغ ويتم تحديد المبالغ اللازمة لتأمين مستلزمات الانتخابات ورواتب موظفي الاقتراع، الذين سيكونون من موظفي الدولة، وطلبة الجامعات والخريجين".

وأضاف، "ستسلك الدولة نفس الإجراءات التي اتبعتها في انتخابات مجلس النواب العراقي، وستستعين بموظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين الذين لديهم خبرة على استخدام الاجهزة الالكترونية المستخدمة في الانتخابات، وليس بالضرورة ان يكونوا هم نفسهم المشاركين في الانتخابات السابقة لكن عدد كبير منهم سيكون موجود".

وتابع، "التقديم سيكون الكترونيا، من ثم استلام ورقة بالطلب وتسليمها لأقرب مركز تسجيل ليتم دراسة وضع المتقدم وقد تكون أعداد المقدمين أكبر من المطلوب لكن سيتم اختيارهم عن طريق إجراء قرعة".

وأردف، "لدينا قاعدة أساسية للعمل في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأجهزة العد والفرز والتحقق التي تحتوي المعلومات البايومترية والإرسال موجودة، إلى جانب الصناديق، وكابينات الاقتراع الموجودة سابقاً، وهناك حاجة إلى البرمجيات بحسب القانون، والية التصويت للاقليم، وسجل ورقي، ومواد أخرى حساسة وغير حساسة متل الأحبار والأختام والقرطاسية، وهناك شركات متفق معها سابقا ستكمل المشوار لطبع المواد الخاصة لانتخابات برلمان الاقليم".

ومضى في القول، إن "المفوضية بدأت بتحديث التسجيل البايومتري لناخبي الإقليم، وسيكون التصويت هذا العام متاحاً لمواليد 2006، وأن آلية فرز الأصوات وسير العملية الانتخابية وحملات المرشحين الانتخابية ونظام المراقبين الدوليين ستكون وفق المعايير الدولية".

وأشار إلى أنه، وفق القانون القديم، ستكون ضمن دائرة انتخابية واحدة في إقليم كوردستان، ومنح 5 مقاعد للتركمان، و5 للسريان والآشوريين والكلدان، ومقعد واحد للأرمن، ما يعني أن المكوّنات ستتنافس على 11 مقعداً في برلمان كوردستان".

وأضاف، "يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المؤهلين نحو أربعة ملايين، لكن نحو ثلاثة ملايين شخص سجّلوا أسماءهم في النظام البايومتري، ولا يزال التسجيل مستمراً، وسيتم توزيع بطاقات المسجّلين قريباً".

من جهته، قال رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أوميد صباح، في وقت سابق من اليوم، إن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد "أبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة حكومة الإقليم والمتضمنة ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها".

واجتمع اليوم الأربعاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان في بغداد، مع المفوضية العليا المستقلة لمناقشة انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.

وأضاف صباح في مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، أن المفوضية "أعربت عن استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها".

وتابع: أبلغنا مفوضية الانتخابات أن حكومة إقليم كوردستان على استعدادٍ لوضع كافة مؤسساتها ومديرياتها في خدمة المفوضية.

وزاد: من أجل كل ذلك، بعثت حكومة كوردستان إلى بغداد، وفداً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن جميع مؤسسات الإقليم، على أن يعقد الوفد اجتماعاً آخراً اليوم مع المفوضية.

في غضون ذلك، أبدى صباح عن ثقة حكومة كوردستان بإجراءات مفوضية الانتخابات العراقية لإجراء انتخاباتٍ نزيهة في موعدها المحدد.

وقال: اتّخذت المفوضية خطوات جيدة، ووضعت جدولاً زمنياً جيداً، وسنناقش الإجراءات الأخرى لإجراء الانتخابات، كما ناقشنا المتطلبات الأساسية للانتخابات التي تتولى حكومة كوردستان مسؤولية تأمينها.

إلى ذلك، وجّه رئيس الوفد الشكر لرئاسة إقليم كوردستان على جهودها، قائلاً: قدّم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني كافة المتطلبات المترتبة على رئاسة الإقليم، ولديه تواصل دائم مع المفوضية والجهات ذات الصلة.

كما وجّه صباح الشكر لرئيس مجلس الوزراء العراقي على توفير "كافة مستلزمات العملية الانتخابية، وتبقى على وزراة المالية العراقي توفير المبالغ اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي وافق عليها رئيس الحكومة العراقية".

من جانبه، قال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان حسين: "استقبلنا اليوم وفداً من حكومة كوردستان، وناقشنا معه إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد، وأبدى الوفد استعداده لذلك".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي، "استمعت المفوضية بعناية لمطالب وفد حكومة الإقليم وأبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، لقد أظهرنا أننا كحكومة عراقية ندعم الانتخابات التي ستجرى في موعدها".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في الثالث من أغسطس آب 2023، مرسوماً أعلن فيه يوم الـ 25 فبراير شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وأوعز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.