المفوضية: 900 لجنة تُشرف على الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن 900 لجنة تُشرف على الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل قوله: إن "شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة وممتلكاتها لأن الجزرات الوسطية عائدة للبلدية التي هي ملزمة بحمايتها والمحافظة عليها لأنها ممتلكات عامة".

وأضاف أن "المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح ففي الانتخابات السابقة تعرضت إلى التلف والبلديات تحملت الأمر، لذلك هي الآن جادة في الأمر، والتعليمات شاركت المفوضية بها أمانة بغداد ونشرت ليكون لدى المُرشحين علمٌ بالأمر".

وتابع: "الآن توجد تكنولوجيا معاصرة لعملية الدعاية الانتخابية منها مواقع التواصل الاجتماعي وهي بمتناول الجميع وبالإمكان استثمارها من قبل المرشحين".

وشدد على أنه "ينبغي الابتعاد عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة، فالدعاية الانتخابية يمكن أن تكون مثلاً على عمارات تابعة للأهالي بموافقة مالكيها ودفع الإيجار لهم، وفي حال وضع الدعاية على بناية أهلية بدون موافقة ساكنيها فالمرشح يتحمل المساءلة القانونية".

وأشار إلى أن "المفوضية أعطت فسحة في عملية الإنفاق، والمعادلة التي نعتمدها اليوم هي 250 ديناراً مضروباً في عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية، أما بالنسبة للتحالف والحزب فـ 250 ديناراً مضروباً في عدد المرشحين وفي عدد الناخبين، وسنتابع إنفاق الأموال لاحقاً، وما هو مصدرها وطرق الصرف، ولكل حزب وكل مرشح محاسب عليه أن يتوجه إلى المفوضية عند إعلان النتائج الأولية لتقديم كشوفات بالحسابات التي تم صرفها على المؤتمرات والندوات والبوسترات وكيف جاءت وكيف أنفقت".

وأردف "بأننا سنتابع ونركز على رفض الخطاب الطائفي الذي يحاول تشويه سمعة المرشحين الاخرين، إلا إذا كانت هنالك أدلة يتم تقديمها، وسنراقب وسائل الإعلام وكذلك ما ينشر في الصحف والتواصل الاجتماعي، ولدينا لجان رصد منتشرة في عموم العراق، وبالنسبة للجان التي ستشرف على الدعاية الانتخابية الظاهرية فهي تقريباً 906 لجان، وهنالك مركزية في مكاتب المحافظات، حيث شكلت 16 لجنة مع اللجنة الرئيسة لقسم الشكاوى في المكتب الوطني التي تعد التقرير النهائي وتقدمه لمجلس المفوضين لاتخاذ القرارات".

ولفت إلى أن "الرصد الإعلامي موجود في المكتب الوطني شعبة الإعلام التي ترصد شاشات القنوات والأخبار وما تنشره وسائل الإعلام من خروقات للدعاية الانتخابية وكذلك خطاب المرشحين، ومواقع التواصل الاجتماعي".

ومن المُقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.