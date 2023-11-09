ضربة جوية أمريكية على منشأة عسكرية تابعة لايران في سوريا

أربيل (كوردستان24)- أكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان غارة أمريكية استهدفت منشأة عسكرية في مدينة دير الزور شرق سوريا سوريا تابعة لايران، ما أدى الى سقوط تسعة قتلى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أميركية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة" في مدينة دير الزور.

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت مخازن للاسلحة في سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الايراني في 28 تشرين الاول الماضي،واعتبر البيت الابيض ان هذه الضربات لها تأثير كبير على القدرات الهجومية للمجموعات القريبة من طهران في المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الضربات "استهدفت مباشرة منشآت تخزين ومستودعات ذخيرة نعلم أنها ستستخدم لدعم هذه الميليشيات، خصوصا في سوريا".

وأضاف "الهدف الرئيسي كان تعطيل" القدرات العملياتية للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران تابعة له "وكذلك الردع، لتجنب هجمات مستقبلية".