الديمقراطي الكوردستاني يسعى للحصول على غالبية الأصوات في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- يتطلع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للحصول على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات بسنجار، ويقول: "نريد تقديم الخدمات لكافة مكانات المنطقة في المستقبل".

وقال خليل شنكالي وهو واحد من وجهاء شنكال: "سنصوت للجهة التي نثق بإنها ستدافع عن حقوقنا ضمن مجلس المحافظة".

مرشح الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس المحافظة عن نينوى جميل صفوك، من جانبه قال لـ كوردستان 24: "هدفنا هو خدمة كافة الأهالي في سنجار، ومحيطها، لأن المنطفة مدمرة، وتحتاج إلى الكثير من الخدمات".

وقال: "لقد تعرض أهلنا في نينوى للكثير من الضرر في الماضي، ونريد أن نخدم الناس في المستقبل".

الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه 52 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة نينوى، منهم 22 داخل حدود سنجار، ويسعى للفوز بأغلبية الأصوات.

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكنت مجاميع مسلحة غير قانونية من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.