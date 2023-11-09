مكافحة الإرهاب: استهداف مقر للتحالف في مطار حرير بمسيرتين مفخختين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، استهداف مقر للتحالف الدولي ضد داعش في مطار حرير بأربيل، بمسيرتين مفخختين.

وفقاً للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب، تعرض مقر عسكري للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار حرير بأربيل، للاستهداف، بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وجاء الاستهداف الأول، عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40، بعد منتصف الليل.

مكافحة الإرهاب، أكدت أن الاستهداف، لم يسفر عن خسائر.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.