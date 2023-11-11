نتنياهو يحذّر ماكرون: حماس ستكرّر في باريس ما فعلته بغزة

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعماء العالم إلى التنديد بأفعال حماس وليس إسرائيل.

جاء ذلك، ردّاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب إسرائيل بالتوقف عن "قصف غزة وقتل المدنيين"، وفق رويترز.

وقال نتنياهو: "هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة، سترتكبها غداً في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم".

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الفرنسي "اليوم يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال والسيدات والمسنين يتعرضون للقصف والقتل. لذلك ليس هناك سبب ولا شرعية لذلك. لهذا نحث إسرائيل على التوقف".

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي فرار أكثر من 100 ألف فلسطيني من شمالي غزة إلى جنوبه خلال اليومين الماضيين في أعقاب استمرار القصف الجوي على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن جهوداً تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتاً.

وأضاف "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتا وستستغرق وقتاً".