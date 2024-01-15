غرب كوردستان.. الهجمات التركية على البنى التحتية تقطع الكهرباء عن نحو 700 بلدة وقرية

أربيل(كوردستان24)- شنت الدولة التركية هجمات عنيفة ومكثفة على مناطق في غرب كودستان، خلال اليومين المنصرمين، تركزت تلك الهجمات بشكل أساسي على تدمير البنى التحتية والتي تشمل "الإنشاءات الغازية ومحطات المياه والكهرباء والمرافق العامة والمدارس ومنازل المدنيين، والتي تندرج ضمن سياق جرائم حرب ترتكبها تركيا أمام المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً" وفقاًَ للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلفت هذه الجرائم تداعيات كارثية على الواقع الإنساني في مناطق كوباني والحسكة وأريافها، بالإضافة إلى ريف الرقة، وسط مخاوف جدية من قبل الأوساط الشعبية حيال ما آلت إليه الأمور.

وأسفر تدمير البنى التحتية بفعل سلاح الجو التركي عن انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن نحو 700 قرية وبلدة، ولا سيما في مناطق كوباني، وعين عيسى بريف الرقة، والحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، نتيجة خروج المحطات والإنشاءات الغازية عن الخدمة، والتي تعد أملاك عامة وهي ملك لأبناء الشعب وليس للجهة المسيطرة.

ففي منطقة كوباني وحدها بلغ تعداد القرى والبلدات التي حرمت من المياه والتيار الكهربائي 300 قرية وبلدة، أما في عين عيسى بريف الرقة بلغ تعدادها 100 قرية، بينما أكثر من 300 قرية وبلدة في منطقة الحسكة، وتعتبر حجم هذه الأضرار كبيرة ومنافية للقيم والأخلاق وللقوانين الدولية.

وجدد الأهالي في تلك المناطق المذكورة مناشدتهم للجهات الدولية بضرورة التدخل لوضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية بحق أملاك العامة التي لا تمت بأي صلة بالجهات المسيطرة في المنطقة، ويطالب الأهالي تلك الجهات بإسراع في عملية فرض حظر جوي في أجواء مناطق شمال شرق سورية لحماية المدنيين من الجرائم.