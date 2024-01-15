عثمان علي: مشاركة مسرور بارزاني في دافوس مهمة في ظل وجود محاولات لتهميش دور الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مركز تاسك للبحوث الاستراتيجية عثمان علي، اليوم الاثنين، أن مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منتدى دافوس مهمة، لأن هناك محاولات عراقية وإقليمية لتهميش الدور الدبلوماسي لإقليم كوردستان.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

وقال عثمان علي في مقابلة مع كوردستان24، إن "مشاركة الكورد في منتدى دافوس وغيره من المؤتمرات والمنتديات الدولية لها أهميةٌ خاصة، لا سيّما أن الكورد منذ عام 2003 لم يشاركوا في أيّ منتدىً دولي بشكلٍ رسمي وبهذا الزخم".

وأشار إلى أن "مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منتدى دافوس، يُمثِّلُ فرصةً لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والأمني والاستثماري بين إقليم كوردستان، ودول العالم".

وأوضح أن "هناك محاولات من قبل بغداد والدول الإقليمية لتهميش الدور الدبلوماسي لإقليم كوردستان على المستوى الدولي"، مبيناً أنه "على إقليم كوردستان الدفاع عن مكانته، والتعريف بدوره الجيوسياسي والاقتصادي أمام المجتمع الدولي".

وشدد على أن "حضور ومشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منتدى دافوس والمحافل الدولية الأخرى، حقٌ دستوري لإقليم كوردستان تنص عليه المادة 21 من الدستور العراقي".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.