سیاسة

قنصل واشنطن لدى أربيل: ننظر باهتمام لشراكتنا مع إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية مارك سترو العلاقات مع إقليم كوردستان التحالف الدولي أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى أربيل مارك سترو، أننا ننظر باهتمام لشراكتنا مع إقليم كوردستان، مبيناً أن الجانبين متفقان بخصوص أهمية مهمة التحالف الدولي ضد داعش في الإقليم.

وقال القنصل الأمريكي في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إنه "كان لنا لقاءٌ مهم مع رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، حيث تمت مناقشة عددٍ من القضايا المهمة".

وأشار مارك سترو إلى أن "معالجة قضية الموازنة والنفط مسألة مهمة، لأن الموازنة والنفط يشكِّلان الاحتياجات الأساسية لشعب إقليم كوردستان".

وبشأن أهمية دور التحالف الدولي في الإقليم، أوضح قنصل واشنطن لدى أربيل أن "الجانبين متفقان على أهمية مهمة التحالف الدولي ضد داعش في إقليم كوردستان"، مشدداً على "أننا ننظر باهتمام لشراكتنا مع الإقليم".

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