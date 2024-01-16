مكافحة الارهاب: إسقاط ثلاث مسيرات قرب مطار أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان عن إسقاط ثلاثة مسيرات مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي ضد داعش قرب مطار أربيل.

وقال جهاز مكافحة الارهاب التابع لمجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في بيان له "بحسب معلومات جهاز مكافحة الارهاب، تم إسقاط ثلاثة مسيرات مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي ضد داعش قرب مطار أربيل الدولي في الساعة 05:05 صباح هذا اليوم".

يأتي هذا في وقت أكد فيه مجلس أمن إقليم كوردستان استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بقصفٍ للحرس الثوري الإيراني طال مدينة أربيل مساء أمس الاثنين 15 يناير 2024.

وقال بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "في الساعة 11:30 من مساء ليلة 15 على 16 كانون الثاني 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه مناطق مدنية في أربيل".

وأضاف البيان: "للأسف، وبحسب الإحصائيات الأولية، فإن القصف أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة ستة آخرين"، مبيناً أن "بعض المصابين في حالة حرجة".

وتابع البيان: "الحرس الثوري أعلن أن القصف طال مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "هذه ذريعةٌ لا أساس لها ونحن نرفضها".

وأشار المجلس إلى أنه "للأسف، باستمرار يتم استخدام حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة لاستهداف أربيل"، موضحاً أن "أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن أبداً مصدر تهديدٍ لأي طرف".

وختم البيان أن الاستهداف "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة إقليم كوردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة".