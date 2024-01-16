رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني (يناير) 2024، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مؤكداً أنه يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، وعبّر عن تعازي بلاده لعوائل وذوي ضحايا الهجوم.

وجدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن يعدّان هذه الهجمات على إقليم كوردستان تهديداً خطيراً، وأنهم يتخذون ما هو ضروري للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تحياته واحترامه وتقديره للرئيس مسعود بارزاني.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الهجمات غير مبررة وغير مشروعة، ويجب على المجتمع الدولي ألّا يظل يلتزم الصمت تجاه هذه الهجمات.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع، أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يضمن الحقوق الدستورية للإقليم.

وانطلقت، يوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.