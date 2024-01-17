سیاسة

البرلمان العربي يدين الهجوم الإيراني على أربيل: لم يراع قواعد احترام حسن الجوار

author_image Kurdistan24 اربیل
الشرق الاوسط أربيل قصف هجمات إيرانية مسيرات إيرانية

أربيل (كوردستان24)- أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء17 كانون الثاني 2024، الهجوم الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

البرلمان العرابي ذكر خلال بيان، "ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران من خلال قصف الأماكن السكنية الآمنة بمدينة أربيل شمالي العراق بالصواريخ البالستية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وعدد من المصابين".

وشدد، على أن "هذا الاعتداء الإيراني الذي لم يراع أبسط القواعد في احترام حسن الجوار، يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق ولأمن شعبه العزيز، واعتداءً سافراً على الأمن القومي العربي لأن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، مؤكداً أن "الاعتداء على العراق هو اعتداء على الأمة العربية".

وجدد البرلمان العربي، "تضامنه التام مع جمهورية العراق في كافة الإجراءات التي ستتخذها حفاظاً على سيادتها واستقرارها والحفاظ على أمن مواطنيها"، معرباً عن "خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

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