مجلس أمن إقليم كوردستان: يجب اتخاذ خطوات جادة محلياً ودولياً لحماية سيادة العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد مصدر في مجلس أمن إقليم كوردستان ان حكومة كوردستان متعاونة مع اللجنة التي شكلتها الحكومة الاتحادية، بعد الهجمات الايرانية على أربيل، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة على الصعيدين المحلي والدولي لحماية سيادة العراق وكوردستان، موضحاً ان بعض المؤسسات الايرانية بدأت بنشر أخبار وصور كاذبة لتبرير أفعالها الوحشية.

وقال المصدر "بعد الهجمات الصاروخية الجبانة على أربيل ورد الفعل القوي للحكومة الاتحادية في إدانة وتشكيل لجنة تحقيق، بدأت بعض المؤسسات الإيرانية في نشر أخبار وصور كاذبة وغير ذات صلة لتبرير أفعالها الوحشية".

وأضاف "تتعاون حكومة كوردستان مع اللجنة التي شكلتها الحكومة الاتحادية، ومن الواضح أن هذا الهجوم استهدف المدنيين في إقليم كوردستان، وهذه الجهود لا يمكن أن تغير اتجاه الرأي العام الغاضب في إقليم كوردستان والعراق".

وأوضح "التزام إقليم كوردستان بالدستور والقوانين العراقية والقوانين في الاقليم، وجزء من قوات التحالف الموجودة في إقليم كوردستان يكون بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية".

وأكد على أنه "لا بد من اتخاذ خطوات جادة على الصعيدين المحلي والدولي لحماية سيادة العراق وإقليم كوردستان وحماية مواطنينا من خطر الصراعات الإقليمية".