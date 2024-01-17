نيجيرفان بارزاني يشارك في مجلس عزاء الشهيد بيشرو دزيي

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، في مجلس عزاء الشهيد بيشرو دزيي وابنته ژینا، اللذين استُشهدا جراء قصفٍ صاروخي إيراني طال منزلهم.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، شارك بعد ظهر اليوم الأربعاء، 17 كانون الثاني 2024 في جامع الصواف بمدينة أربيل، في مجلس عزاء الشهيد بيشرو دزيي وابنته الرضيعة اللذين استُشهدا إلى جانب مدنيين آخرين جراء القصف الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ليلة الاثنين ضد أربيل".

وأعرب نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، "عن تعازيه وتعاطفه العميق مع العائلة الكريمة وذوي الشهيد، داعياً الله جل وعلا أن يتغمد روح الشهيد بعطفه ورحمته ويلهم عائلة وذوي الشهيد الصبر والسلوان".

من جهتها، عبرت عائلة وذوو الشهيد بيشرو دزيي، وفق ما أفاد البيان، "عن الشكر والامتنان لمشاركة رئيس إقليم كوردستان في مجلس العزاء وتعاطفه معهم ومشاركته إياهم أحزانهم".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.