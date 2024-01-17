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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي منتدى دافوس إدانة هجوم أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وشهد الاجتماع، إدانة شديدة للهجوم استهدف أربيل، وللمحاولات الرامية لتقويض أمن إقليم كوردستان واستقراره.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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