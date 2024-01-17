رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وشهد الاجتماع، إدانة شديدة للهجوم استهدف أربيل، وللمحاولات الرامية لتقويض أمن إقليم كوردستان واستقراره.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول مجلس التعاون الخليجي.