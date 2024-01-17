رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتركز الاجتماع على الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مواساته وتعازيه لرئيس الحكومة. واتفق الجانبان على أن انتهاك السيادة العراقية واستهداف المواطنين الأبرياء لا يمكن تبريره.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق، مع التأكيد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.