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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منتدى دافوس الهجوم الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتركز الاجتماع على الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مواساته وتعازيه لرئيس الحكومة. واتفق الجانبان على أن انتهاك السيادة العراقية واستهداف المواطنين الأبرياء لا يمكن تبريره.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق، مع التأكيد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

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