شكري: رجال أعمال كوردستان أبرموا عقوداً كبرى مع مستثمرين أجانب في دافوس

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، اليوم الخميس، أن رجال أعمال كوردستان أبرموا العديد من العقود الكبرى مع مستثمرين ورجال أعمال أجانب في دافوس السويسرية.

وقال محمد شكري في مؤتمرٍ صحفي بدافوس السويسرية، إن "أنشطة وفد كوردستان بدافوس كانت مكثفة في المجالين السياسي والاقتصادي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني عقد أكثر من 45 لقاءً مثمراً مع عددٍ من القادة والشخصيات البارزة".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الشركات، شجّعهم على تنفيذ مشاريع استثمارية في كوردستان خلال المستقبل".

وأوضح أن المستثمرين "تعهدوا بتنفيذ مشاريع استثمارية في إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال (النظام الرقمي والنظام المصرفي والزراعة والصحة والتربية والتعليم العالي) والعديد من المجالات الأخرى".

وشدد على أن "بيت كوردستان في دافوس لعب دوراً كبيراً في التعريف بقدرات إقليم كوردستان، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية".

واعتبر أن "رجال الأعمال والمستثمرين الكوردستانيين الذين رافقوا وفد الإقليم، عقدوا أكثر من 80 لقاءً مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب"، مؤكداً أن "تلك الاجتماعات كانت مثمرة، وتم إبرام العديد من العقود الكبرى".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

والتقى رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، وبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

وتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، وشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، تم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.