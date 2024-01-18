مكافحة الإرهاب في كوردستان: إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة في مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، فقد تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة، مساء اليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، الساعة 23:06، وجهتها الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار أربيل الدولي".

يأتي هذا بعد أن تعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وذكر بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان، ليلة الاثنين، أنه "في الساعة 11:30 من مساء ليلة 15 على 16 كانون الثاني 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه مناطق مدنية في أربيل".

وأشار مجلس أمن كوردستان إلى أن "الحرس الثوري أعلن أن القصف طال مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية"، لافتاً إلى أن "هذه ذريعةٌ لا أساس لها ونحن نرفضها".

وشدد البيان على أن "أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن أبداً مصدر تهديدٍ لأي طرف"، مؤكداً أن الاستهداف "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة إقليم كوردستان والعراق".