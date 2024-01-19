السوداني: موقفنا واضح ولن نتردد في إتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية سيادتنا

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، أن موقف الحكومة العراقية واضح ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد.

وقال رئيس الوزراء، في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ "لا يمكن لأي طرف واحد، سواء كان خارجياً أو داخلياً أن يسلب حقوق الحكومة العراقية ودورها في بسط أمنها"، مضيفاً "موقفنا واضح، ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا".

وأضاف "حتى الآن لا توجد مشكلة في ما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط العراقي"، مشيراً إلى أن "الأحداث مستمرة في هذا الموقع الحساس الذي يشكل أكثر من 30% من إمدادات الطاقة للعالم".

وأوضح أنه "من المؤكد أن الظروف الحالية مثيرة للقلق لكل من المصدرين والمستوردين"، محذراً من أن "إطالة أمد هذه الحرب في غزة والضفة الغربية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع وهذا ما حدث".

وأكد قائلاً "ليس لدينا مشكلة مع الجانب التركي، لقد أبدوا استعداداً، ولكن هناك مشكلة مع الشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان"، موضحاً أن "الخلاف بين بغداد وأربيل يتمحور حوّل مشكلة تكلفة إنتاج البراميل".

ولفت إلى أن "العراق عضو فاعل في أوبك ونحن نتخذ القرارات في أوبك من خلال المناقشات والتفاهمات"، مضيفاً "خطتنا هي الاعتماد على ما لدينا من الغاز سواء كان ذلك المصاحب للنفط أو الغاز الطبيعي".

وأردف بالقول "نخطط خلال 3-5 سنوات لتوفير احتياجاتنا من الغاز والوصول إلى مرحلة لا نحرق فيها الغاز"، خاتماً "خصصنا 4 مليارات دولار لواردات الغاز، وبمجرد وصولها إلى الاكتفاء الذاتي، سيتم تخصيص هذا المبلغ لمشاريع أخرى".