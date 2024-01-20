الجالية الكوردية في هولندا تتظاهر ضد الاستهداف الإيراني للمدنيين في أربيل

أربيل(كوردستان24)- خرج المئات من أبناء الجالية الكوردية، في هولندا، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2023، في تظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإيرانية في أربيل.

ورفع المتظاهرون العلم الكوردي، مرددين النشيد القومي الكوردي "أي رقيب"، كما أبرزوا صور شهداء القصف الإيراني الأخير، وأدانوا الهجمات الإيرانية المعادية.

وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، لقاءً مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال تواجد في دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت في منشور على تطبيق إكس، تويتر سابقاً، إن طفلاً هولندياً لم يتجاوز عمره عاماً واحداً، قُتل في قصف إيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتبت الوزيرة: إن " مقتل الطفل الصغير، الذي يبلغ عمره أقل من عام، هو بالتأكيد أمر مفجع، ونحن نتعاطف بشدة مع الأسرة المكلومة ومع ضحايا الهجوم الآخرين."

وأدانت الوزيرة الهجوم بشدة وطالبت بتفسير من وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان.

وكتبت تقول إنه "تم أيضاً استدعاء السفير الإيراني لتفسير ما حدث من هجمات صاروخية على أربيل".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.