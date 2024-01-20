ألمانيا.. الجالية الكوردية تتظاهر احتجاجاً على الهجوم الإيراني الذي طال أربيل

أربيل (كوردستان 24)- نظمت الجالية الكوردية في ألمانيا، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجية تنديداً بالاعتداء الإيراني الذي طال إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل كوردستان24 في ألمانيا، أن الجالية الكوردية في مدينة دوسلدورف الألمانية نظمت تظاهرةً استنكرت من خلالها، الهجمات الصاروخية الإيرانية على عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

يذكر بأن المتظاهرين الكورد نظموا وقفةً احتجاجية، اليوم السبت، أمام السفارات الإيرانية في مختلف الدول الأوروبية للتعبير عن إدانتهم للقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.