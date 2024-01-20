زياد رؤوف: دبلوماسية مسرور بارزاني عززت مكانة إقليم كوردستان في المحافل الدولية

أربيل(كوردستان24)- حول دبلوماسية رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، في تعزيز موقف إقليم كوردستان، في منتدى دافوس، أكد ممثل الحكومة في بولندا زياد رؤوف، أن التوقيت الحساس لمشاركة رئيس الحكومة كان له أهمية كبيرة، خاصة في خضم تلك اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الدوليين.

وقال رؤوف لـ كوردستان24، إن "الشكوتين اللتين قدمتها الحكومة العراقية بشأن القصف الإيراني، ستأتي بنتائج جيدة".

وأضاف، أن "الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان، مهم جداً على المستوى الدولي، وتلك المنطقة تعج بالأحداث الساخنة، وتغلي على الدوام، لذا يجب أن يكون للكورد خطط طويلة المدى".

وتابع، "علينا استقطاب الدعم الدولي، حتى يتم دعمنا من قبل الدول العظمى، دون مصالح".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني - يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.