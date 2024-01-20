سیاسة

زياد رؤوف: دبلوماسية مسرور بارزاني عززت مكانة إقليم كوردستان في المحافل الدولية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان بولندا كوردستان قصف ايراني دافوس مسرور بارزاني

أربيل(كوردستان24)- حول دبلوماسية رئيس الوزراء،  مسرور بارزاني، في تعزيز موقف إقليم كوردستان، في منتدى دافوس، أكد ممثل الحكومة في بولندا زياد رؤوف، أن التوقيت الحساس لمشاركة رئيس الحكومة كان له أهمية كبيرة، خاصة في خضم تلك اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الدوليين.  

وقال رؤوف لـ كوردستان24، إن "الشكوتين اللتين قدمتها الحكومة العراقية بشأن القصف الإيراني، ستأتي بنتائج جيدة".

وأضاف، أن "الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان، مهم جداً على المستوى الدولي، وتلك المنطقة تعج بالأحداث الساخنة، وتغلي على الدوام، لذا يجب أن يكون للكورد خطط طويلة المدى".

وتابع، "علينا استقطاب الدعم الدولي، حتى يتم دعمنا من قبل الدول العظمى، دون مصالح".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني - يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف