مؤسسة بارزاني الخيرية توصل المساعدات إلى عفرين

أربيل(كوردستان24)- اعلن مسؤول الإعلام والعلاقات، في مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، أن جمعية بارزاني الخيرية أوصلت مساعداتها الى أهالي عفرين، ووعدتهم بأنهم سيكونون دائما مع أهالي عفرين لتوفير كل احتياجاتهم".

وقال حاجي، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، لـ كوردستان 24 إننا "وعدنا أهالي عفرين بالبقاء معهم وتزويدهم باحتياجاتهم".

وأشار إلى أنهم يحاولون "استقدام مجموعات تطوعية من أطباء أجانب وكورد، لزيارة قرى عفرين لتقديم العلاج اللازم للمواطنين، وكذلك في قطاع التعليم، فنحن نحاول مساعدة جميع الطلاب وتوفير احتياجاتهم التعليمية".

يذكر أنه في (15 كانون الثاني 2024)، قال إسماعيل عبد العزيز، عضو الهيئة الإدارية لجمعية بارزاني الخيرية، لـ"كوردستان24" إن جمعية بارزاني الخيرية أرسلت فرقا إلى غرب كوردستان، وخاصة إلى عفرين، بعد الزلزال الذي وقع فيها.

في غضون ذلك، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة بارزاني الخيرية إن هذه هي المرة السادسة التي تزور فيها فرق بارزاني الخيرية عفرين وتقدم المساعدة.

وأشار إسماعيل عبد العزيز إلى أنه سيتم إرسال هذه التبرعات إلى عفرين بناء على توصية مسرور بارزاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بارزاني الخيرية.

وقال إننا أنشأنا مركز بارزاني في عفرين، وهو مركز ثقافي يعمل منذ ستة أشهر، ويساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، والأطفال المسجلين في عفرين ضمن مشروع لجمعية بارزاني الخيرية، ويحصلون بانتظام على مساعدات شهرية.