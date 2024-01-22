آكرئ.. تظاهرة منددة بالقصف الإيراني على أربيل

أربيل(كوردستان24)- خرج المئات من المواطنين في قضاء آكرئ/عقرة، في إقليم كوردستان، في تظاهرة منددة بالقصف الإيراني الذي استهدف أربيل، منتصف الشهر الجاري.

المتظاهرون، رفعو صور شهداء القصف الإيراني الأخير، معربين عن رفضهم للهجمات الإيرانية، التي تستهدف المدنيين العزل، بذرائع واهية، عارية عن الصحة.

ومنذ أيام، تعم التظاهرات، إقليم كوردستان، حيث أدانت المراكز التعليمية في مدن وبلدات إقليم كوردستان، صباح الأحد 21 كانون الثاني، الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل.

وانطلق الدوام بالوقوف دقيقة صمت مع ترديد نشيد "أي رقيب"، حداداً على أرواح شهداء القصف، حيث تحدث مديرو المدارس عن الهجوم الإجرامي.

كما انطلقت الأحد، تظاهرة حاشدة في ساحة جسر دلال بإدارة زاخو المستقلة، بمشاركة مختلف أطياف وشرائح المجتمع، تنديداً بالهجمات الإيرانية على أربيل.

وخرج الآلاف من أهالي دهوك، يوم الخميس 8 من الشهر الجاري، في تظاهرة عارمة، تنديداً بالقصف الإيراني الذي طال أربيل، في 15 كانون الثاني الجاري.

وخرج المواطنون في إدارة سوران المستقلة، الأربعاء، 17 كانون الثاني 2024، في تظاهرة احتجاجية، نُظمت للتنديد بالهجوم العنيف الذي تعرضت له المدينة يوم أمس، والذي خلف 5 ضحايا و6 جرحى.

وخرج مواطنو أربيل، الثلاثاء، في تظاهرة شعبية، تحولت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، حيث رفع الأهالي صور شهداء القصف الإيراني الأخير، على أربيل، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وخلف خسائر مادية.

الجاليات الكوردية في أوروبا، أيضاً، خرجت في احتجاجات سلمية، أمام السفارات الإيرانية، ومقرات الأمم المتحدة.