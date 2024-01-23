سیاسة

المالكي يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركي

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العراق تركيا العراق استخبارات تركية دولة القانون

أربيل(كوردستان24)- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة اثر تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة .

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات سيما قطاع الطاقة والإعمار، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين بغداد وأنقرة .

وأشار المالكي إلى أن العراق يعمل مع دول الجوار على احترام سيادة الدول والوصول إلى تفاهمات حول أمن الحدود، وملاحقة كل الجماعات التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار .

وبشأن الاحداث الجارية في فلسطين دعا المالكي "جميع دول المنطقة الى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل" .

من جانبه قدم رئيس جهاز المخابرات التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان  إلى نوري المالكي، معربا عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والنقل .

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