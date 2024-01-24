سیاسة

الأعرجي: الضربات الأمريكية لا تساعد على التهدئة

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العراق أعرجي حشد شعبي ايران امريكا

أربيل(كوردستان24)- أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نُفذت في ساعة مبكرة الأربعاء على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا ب "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".

وقال "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية"، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران اصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الثلاثاء أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا.

وتكثّفت الهجمات التي تستهدف القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية الإسلاميّة داخل الدولة العبريّة في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للبنتاغون.

وتأتي هذه الضربات الأميركية لتزيد من الضغط الذي تتعرض له واشنطن من جانب بغداد لسحب قواتها من العراق.

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